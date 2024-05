non c’è insulto al Signor Giuntoli che possa far sì che Thiago Motta non sia il prossimo allenatore della Juventus, con buona pace dei tifosi Bolognesi pic.twitter.com/yukt7H20KY — polleggggg (@polleggggg) May 20, 2024

Un'accoglienza tutt'altro che piacevole quella riservata a Cristianoallo Stadio Dall'Ara di. Sul dirigente della, a bordocampo prima del fischio d'inizio del match, sono infatti piovuti insulti a non finire dagli spalti, dove i tifosi rossoblù si sono radunati in gran numero per festeggiare la storica qualificazione alla prossima Champions League. Il popolo felsineo, del resto, è consapevole che Giuntoli sta lavorando senza sosta per provare a strappare al club emiliano, il prescelto per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve. Già nei prossimi giorni si avranno notizie importanti in tal senso.