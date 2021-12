La Juventus sta per scendere in campo al Dall'Ara contro il Bologna, attualmente, classifica alla mano, diretta concorrente dei bianconeri per la zona Europa.

Queste le scelte di formazione ufficiali dei due allenatori:

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. A disp: Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Viola, Mbaye, Santander, Van Hooijdonk, Dijks, Vignato. All. Mihajlovic

Juve (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; McKennie, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean. A disp: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, A. Sandro, K. Jorge, Rugani, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, De Winter, Soulé. All. Allegri