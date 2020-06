"Mezz'ora che urlano". Non solo da casa sentono tutto, ma anche in campo le voci non sono più coperte dal tifo. Capita allora che le panchine, specie quelle più 'focose', vengano tenute subito sotto controllo dal direttore di gara. Ecco, Rocchi l'aveva già notificato al gruppo Juve, poi è passato all'azione. L'espulso? Il collaboratore di Maurizio Sarri, mister Loris Beoni. Il tecnico toscano aveva protestato anche per l'ultimo intervento di Tomyasu su Cristiano Ronaldo, non sanzionato dal fischietto internazionale.