Da Juventus.com:Bologna-Juventus si gioca domenica 30 aprile 2023 alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara. La Juventus arriva al match con i felsinei dopo la sconfitta di Coppa Italia contro l'Inter, mentre la squadra di Thiago Motta, nell'ultimo turno di Serie A, ha perso 2-1 in casa del Verona.Dove vedere Bologna-Juventus in diretta? Chi arbitrerà la sfida?BOLOGNA-JUVE, DOVE VEDERLABologna-Juventus sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN.BOLOGNA-JUVE, GLI ARBITRIDirigerà Bologna-Juventus il signor Sozza, assistenti Preti e Yoshikawa. IV Ufficiale Minelli. Al VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.