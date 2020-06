2









Ultimo scatto al 64', poi il cambio. Mattia De Sciglio non ce l'ha fatta e ha chiesto il cambio: decisivo l'ultimo affondo in attacco che gli ha provocato un danno dal punto di vista muscolare. Il terzino stava disputando un'ottima gara, ma non ha potuto fare nulla sul dolore che gli ha precluso il finale di partita.



COSCIA SINISTRA - Il problema di Mattia è alla coscia sinistra, e l'entità non sembra rasserenare il difensore che - stizzito - ha calciato una bottiglia d'acqua a bordocampo. De Sciglio tornava titolare in Serie A dopo l'ultima gara a metà dicembre.