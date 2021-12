Siamo alla vigilia di Bologna-Juventus, una gara in cui i precedenti sono a favore dei bianconeri, che hanno vinto 33 volte, pareggiato 23 e perso 18 volte contro gli emiliani. L'ultimo successo è arrivato nella gara conclusiva del 2020-21 in un 4-1 decisivo per l'approdo in Champions League. Ma non solo. Ecco il report dal sito ufficiale della Juventus:



"A Bologna la Juve è reduce da una striscia di 5 vittorie consecutive. Quella del 2019-20 - qui raffigurata da un contrasto che vede protagonista Blaise Matuidi - è particolarmente importante. Una gara significativa perché è la prima dopo il lungo periodo di sosta in seguito al lockdown. E il 2-0 ottenuto con le reti di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala dà il via a 4 successi di fila che risulteranno decisivi per la conquista dello scudetto".