Una Juve più brasiliana? A domanda diretta, ieri Pirlo è stato chiaro: Danilo è certo di giocare (anzi: l'ha proprio sorpreso), ma anche Arthur sta bene ed è a disposizione. Ora: da qui a dire che sarà titolare, ci passa tutta una serie di riflessioni. Ma con il ritorno di Alex Sandro in formazione potrebbe esserci la possibilità di rivedere Juan Cuadrado più alto, almeno a partita in corso. Non terzino, ma ala destra, "in quel continuo andirivieni su tutta la corsia che ha caratterizzato la stagione del colombiano", come racconta Tuttosport. Sull'altra fascia, Chiesa sembra inamovibile.