Bologna-Udinese 1-1: come cambia la classifica per la Juve

Lapuò tirare un sospiro di sollievo, in questo pomeriggio primaverile. È fallita, infatti, la "missione aggancio" del, con la squadra diuscita solo con un pareggio dal match casalingo contro l'(che, di contro, rimane pericolosamente invischiato nella lotta salvezza). 1-1 il risultato finale allo stadio Dall'Ara, firmato dai gol di Martin Payero nel recupero del primo tempo e Alexis Saelemakers al 78'. La squadra rossoblù, quindi, rimane a -2 dalla Juve, sempre al quarto posto che significa comunque Champions.Champions che, tra l'altro, deve ancora essere raggiunta anche dagli stessi bianconeri, a cui mancano almeno sei punti per poter dire di avere in tasca la qualificazione. E con un calendario tanto insidioso , che la metterà di fronte a Roma, Salernitana, Bologna e Monza, la Juve si trova ad accogliere ogni mezzo passo falso delle avversarie con un'esultanza. Restando sulla squadra di Thiago Motta, da sottolineare però la capacità di recuperare una partita che si era improvvisamente complicata più del previsto, persino in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Sam Beukema al 64'. Il Bologna, insomma, non molla.