È tempo di Serie A anche per la Juventus. Stasera, alle 21.45, la squadra di Maurizio Sarri è attesa al Dall’Ara dove affronterà il Bologna, decimo e a 34 punti in classifica. Trasferta tutt’altro che semplice, utile per non ingigantire le critiche piovute dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli. Il club bianconero ha preparato la partita analizzando alcuni dati delle due squadre. Qui, quelli sui gol.



“I GOL SUBITI DAI FELSINEI Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 21 partite di Serie A: nella loro storia i rossoblù non hanno mai incassato gol per 22 gare consecutive nella massima serie.



I GOL SEGNATI DALLA JUVE La Juventus ha segnato in tutte le ultime 23 partite, per la striscia aperta di gare in rete più lunga in Serie A.



NEI PRIMI TEMPI... Nessuna squadra ha incassato meno della Juventus (otto) nelle prime frazioni di gara di questo campionato”