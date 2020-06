Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha presentato la sfida di questa sera contro il Bologna, analizzando numeri e statistiche degli incroci tra le due squadre.



JUVE 12 SU 13 La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Bologna (1N), tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale (cinque le reti incassate nel periodo).



FORZA SETTE I bianconeri vengono da sette successi consecutivi contro i rossoblù in campionato: dall’inizio del 2017, nessuna squadra ha ottenuto più vittorie contro una singola avversaria nella competizione (sette anche per il Napoli contro la Samp).



E A GIUGNO... La Juventus è imbattuta nei cinque precedenti contro il Bologna in Serie A giocati nel mese di giugno (2V, 3N), il più recente nel 1956.



CLEAN SHEET IN TRASFERTA La Juventus ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei trasferte di campionato contro il Bologna (ha subito appena una rete nel parziale, nel 2-1 del maggio 2017).