Soriano non ci sarà con la Juventus. Il centrocampista del Bologna è stato ammonito nella sfida che vede i felsinei contrapposti all'Hellas Verona: ecco, era diffidato, e allora salterà l'ultima partita di campionato proprio contro i bianconeri. Un'assenza non da poco per il Bologna. E un sorriso e un'iniezione in più per la Juve: chiamata al tutto per tutto, senza trovare Soriano sulla propria strada.