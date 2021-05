La designazione dell'arbitro Valeri per la gara di domenica tra Bologna-Juventus ha creato grandi polemiche sui social. Principalmente per due motivi. Per spiegare il primo dobbiamo tornare indietro di qualche giorno, quando l'allenatore rossoblù Mihajlovic disse: "Sono sicuro che ci manderanno un arbitro come si deve, ultimamente abbiamo avuto un po' di esordienti e hanno fatto danni. Sicuro che metteranno un arbitro tra Valeri, Giacomelli o uno di questo livello". Detto, fatto: Valeri arbitro e Giacomelli al Var. E via con le polemiche. Il secondo motivo è relativo alla designazione di Valeri come addetto al Var di Atalanta-Juventus: considerando anche la sfida di domenica la Juve incrocerà due volte in cinque giorni il fischietto di Roma 2, e così gli anti-bianconeri si sono scatenati sui social.



Sfoglia la gallery per vedere alcuni tweet