Ancora Valeri, di nuovo lui. A distanza di quattro giorni la Juventus ritroverà l'arbitro di Roma 2, designato per Bologna-Juventus fondamentale per l'accesso alla prossima Champions da parte dei bianconeri. Valeri era l'addetto al Var nella finale di Coppa Italia di ieri contro l'Atalanta arbitrata da Massa. Tra gli episodi più contestati c'è stato un contrasto tra Pessina e Rabiot in area bianconera, nel quale l'atalantino finisce a terra chiedendo un rigore; l'episodio rimane dubbio, ma il Var Valeri non è giustamente intervenuto applicando il protocollo secondo il quale questi contatti non vanno mai rivisti.



Insieme a lui, per Bologna-Juve, ci saranno i guardalinee Preti e Peretti e il quarto uomo Fabbri; al Var stavolta ci sarà Giacomelli, assistito dall'Avar Di Vuolo.