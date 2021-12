La Juventus espugna il Dall'Ara di Bologna vincendo 2-0 grazie alle reti segnate nel primo tempo da Alvaro Morata e nella ripresa da Juan Cuadrado. Due gol molto diversi, entrambi di pregevolissima fattura. E due reti che consentono ai bianconeri di rinnovare l'assalto alla difficilissima rimonta nella classifica di Serie A. Max Allegri oggi fa tutto bene e quasi tutti i suoi giocatori sbagliano poco: si rischia qualcosa per attaccare con tanti uomini, ma dietro i meccanismi funzionano e la missione va in porto senza troppi patemi. Pochissime note negative, in una serata che non deve esaltare all'eccesso ma comunque fornisce buoni segnali sulla crescita della squadra.

Qui di seguito i nostri voti: