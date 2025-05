Bologna, Italiano: 'Un quarto d'ora di Juventus, poi abbiamo fatto la partita'

Getty Images

Vincenzo, a DAZN, parla così nel post partita."Sono contentissimo della prestazione dei ragazzi, ritmo altissimo, di grande livello. Dopo lo svantaggio presa in mano la partita. Ed è normale: giochi con la Juve, loro freschi e lucidi, sono ripartiti e ci hanno fatto pure del male. Dopo il pari però non abbiamo avuto la forza del secondo guizzo per la partita. Ma la prestazione è straordinaria, per ritmo e intensità. Non è finita, ci siamo. Siamo capaci a 20 giorni dalla fine di fare prestazioni di grande ritmo".

"Nei primi 15' secondo me abbiamo perso duelli in mezzo al campo. La velocità e il passo di Thuram non l'abbiamo contrastato per bene, ha spaccato il campo e ha fatto la differenza. Sul gol potevamo fare di più. C'è stata deviazione su Ferguson che ha spiazzato Skorupski, poi ci siamo fatti trovare impreparati. Abbiamo fatto bene, tanti duelli li abbiamo vinti noi, ho visto una grande squadra e una prestazione straordinaria"."Avete visto che classifica c'è, dobbiamo andare lì per fare punti. Ci permetterà di arrivare concentratissimi al 14 maggio, perché abbiamo da fare punti. Non stacchiamo la spina, cercheremo di valutare bene tutto, ma la concentrazione è per fare punti. Vi giocate tutto? Sono ancora 9 punti, in quelle zone sono ancora un'enormità. Sono convinto che potete ancora battagliare, ci sono scontri diretti, tanti punti in palio, chi sbaglierà meno e metterà in campo grande qualità raggiungerà poi l'obiettivo. Abbiamo partite toste"."E' stato un percorso fantastico quest'anno, non era facile ripetersi con la Champions. Cambio di guida tecnica, giocatori importanti persi, mantenere livello e mentalità, il Bologna su questi standard, era l'obiettivo e non era facile. Andiamo a giocarci la finale di Coppa Italia. Il percorso fatto è strepitoso".