Bologna, Italiano recupera un giocatore per la Juventus: le ultime su Ndoye e Holm

Verso Bologna-Juventus: le novità dall'infermeria

Come laanche ilsi è allenato in mattinata per preparare lo scontro diretto in programma domenica alle 20:45 allo stadio Dall'Ara. I rossoblù nell'ultima giornata di campionato sono stati scavalcati dalla Juventus e avranno l'occasione subito per ritornare al quarto posto. Vincenzo Italiano deve fare i conti con qualche assente, in particolare Ndoye, che si è infortunato negli ultimi giorni anche se c'è un recupero per i rossoblù. Le ultime dall'allenamento del Bologna. QUI LE NOVITA' SULLA JUVENTUS.

"Sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione a Bologna-Juve: corsa e palestra per i più impiegati a Udine, partitella a campo ridotto per gli altri. Nicolò Casale è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, seduta differenziata per Emil Holm e Dan Ndoye; terapie per Estanis Pedrola". Italiano ritrova quindi Casale in difesa mentre ha fuori ancora gli altri tre giocatori citati. Sia Holme che Ndoye salteranno la grande sfida contro la Juventus.