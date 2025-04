Bologna, Italiano: "Ennesima prestazione contro una squadra fortissima. Il calendario..."

Getty Images

Il Bologna ha pareggiato contro il Napoli in una sfida omprotantissima per la corsa Champions e per lo scudetto. I rossoblù hanno risposto al goal dicon il colpo di tacco di, e sono tornati al quarto posto dopo il momentaneo sorpasso dellaI bianconeri sono tornati al quarto posto e dunque dovranno mantenere la scia della squadra di Italiano, che affronterà una serie di scontri diretti importanti come quelli contro, e anche contro la stessaalla trentacinquesima giornata.Lo stesso Vincenzo italiano ha commentato in conferenza stampa la prestazione e il calendario che attende il Bologna in questa fase finale del campionato.

Bologna, le parole di Italiano in conferenza stampa

"Stiamo bene e abbiamo fatto l'ennesima prestazione contro una squadra fortissima. A me non è dispiaciuta la squadra nemmeno nel primo tempo, abbiamo concesso una palla a Lukaku, cosa che può succedere. Nel secondo tempo, poi, la squadra mi è piaciuta tantissimo. Abbiamo sbagliato pochissimo e abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello. Un applauso grandissimo a tutti. Questa è stata la prima di un insieme di partite difficilissime".