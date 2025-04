Orsolini segna in rovesciata allo scadere e il Bologna batte l'Inter VIDEO

AFP via Getty Images

Il Bologna trova una vittoria all'ultimo respiro e torna al quarto posto. I rossoblù, bloccati sullo 0-0 contro l'Inter fino al 94', hanno battuto i nerazzurri con una grandissima rete di, che in rovesciata ha superato Sommer. La squadra di Italiano, dunque, trova tre punti fondamentali per la corsa Champions League, e momentaneamente passa davanti alla Juventus, che però ha una gara in meno. La vittoria a Parma, dunque, diventa ancora più necessaria per i bianconeri : il Bologna è momentaneamente a +1, perciò con un successo la Juve tornerebbe a due punti di distanza, con gli occhi puntati anche allo scontro fra

Golaço do Orsolini!! pic.twitter.com/5orJqvfcIA — GOOOL DA ROMAAA (@denise_stephany) April 20, 2025

La squadra rossoblù, nel frattempo, si gode il momentaneo quarto posto e blocca l'Inter: adesso i nerazzurri rimangono in vetta insieme al Napoli a quota 71 punti.