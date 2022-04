Sono ore di attesa febbrili attorno alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso presentato dall’Inter circa la disputa - fissata in data 27 aprile - del recupero della partita contro il Bologna dello scorso 6 gennaio, valida per la 20esima giornata di campionato. I due precedenti gradi di giudizio hanno stabilito che, a causa dei molteplici casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra e del pronunciamento della ASL locale, la formazione rossoblù non fosse nelle condizioni di scendere in campo.