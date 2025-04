Bologna, infortunio per Skorupski e Ferguson, c'è lesione: saltano la Juventus?

Getty Images



Infortunio per Skorupski e Ferguson: quando tornano

Un pareggio per il Bologna contro il Napoli che mantiene i rossoblù davanti alla Juventus, al quarto posto in classifica. Risultato nel complesso positivo anche se Vincenzo Italiano perde due giocatori importanti per infortunio, ovvero Skorupski e Ferguson. Il portiere si è fatto male durante la partita mentre per Ferguson lo stop è arrivato prima.Il Bologna ha comunicato l'esito degli esami effettuati: "Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso grado del retto femorale destro". per entrambi quindi un infortunio muscolare che li terrà fuori.

Skorupski e Ferguson saltano la Juventus?

I due giocatori salteranno le prossime partite con il Bologna. Ma quando è previsto il rientro? "Per entrambi i tempi di recupero sono di tre settimane” si legge sul comunicato del club. Sia Ferguson che Skorupski quindi saranno fuori per tutto aprile e proveranno a recuperare per la prima partita di maggio, quando il Bologna ospiterà la Juventus in una sfida che può essere decisiva per la Champions.