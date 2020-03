Il Coronavirus ha pesantemente colpito la Serie A, in particolare ne ha minato il regolare svolgimento del calendario, con il massiccio rinvio di parte della giornata appena conclusa. La riunione fissata dalla Lega per mercoledì darà risposte e indicherà una strada da percorrere, nel frattempo c’è ancora incertezza sulla gestione del prossimo turno del campionato. È il caso del Bologna che, come riposta il Resto del Carlino, non ha ancora dato il via all’emissione delle prevendite per il match di campionato al Dall’Ara contro la Juventus in programma domenica 8 marzo. Il decreto governativo prevede lo svolgimento delle attività sportive a porte chiuse fino a quella data, in questo senso il club attenderà fino a mercoledì, quando verranno emanate le ordinanze della Lega e agirà di conseguenza.