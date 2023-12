. Secondo il quotidiano Vijesti, il club rossoblù sta strappando a Juve e Manchester City uno dei campioni del calcio che verrà. Classe 2006 sta incantando il Montenegro, come centrocampista offensivo del Buducnost di Podgorica. Già accostato per caratteristiche tecniche a Kevin De Bruyne, è stato bloccato grazie al lavoro di Giovanni Sartori, in attesa di formalizzare l'accordo una volta che avrà compiuto i 18 anni.E il direttore sportivo del Budocnost Andrija Delibasic ha spiegato: «Erano anni che un club italiano non faceva un’offerta del genere per un calciatore della ex Jugoslavia, tra l’altro per un diciassettenne. Comunque, per il momento Adzic rimarrà con noi e ci aiuterà nella lotta al titolo. Il Bologna lo sta seguendo da tempo, e per noi è stato molto importante apprendere dai loro dirigenti che contano su di lui fin dall’estate prossima, senza idee di prestiti o transiti nelle giovanili, vedendolo già come un calciatore da prima squadra. Ora parleremo sia con lui che con la famiglia e a loro faremo conoscere tutti i dettagli. Come prima cosa vogliamo che Vasilije e i suoi genitori siano soddisfatti. Con il Bologna stiamo valutando di fare anche alcune amichevoli tra squadre giovanili, e ciò sarebbe molto bello».