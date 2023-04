Pochi istanti fa il Bologna ha pubblicato il report ufficiale dell'allenamento odierno, in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juve.'Continua la preparazione della squadra alla partita di domenica sera: oggi i ragazzi di Thiago Motta hanno svolto lavoro tattico, prove di azioni d’attacco e partitella a metà campo. Terapie per Roberto Soriano e Nicola Sansone, allenamento personalizzato per Marko Arnautovic'.