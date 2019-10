La Juventus si gode la settimana di sosta per le nazionali guardando tutti dall'alto al basso. Con la vittoria contro l'Inter ieri sera a San Siro è risalita al primo posto in classifica a +1 sui nerazzurri. Alla ripresa del campionato, la squadra di Sarri il 19 ottobre affronterà allo Stadium il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che nell'ultimo turno ha pareggiato in casa 2-2 contro la Lazio. L'allenatore rossoblù ha concesso qualche giorno di riposo fissando la ripresa per mercoledì pomeriggio.