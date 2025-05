Bologna ha convinto Tudor: il motivo dietro la scelta della Juventus contro la Lazio

GETTY

L’assenza di Andreaha inizialmente spintoe il suo staff a valutare un ritorno alcon l’arretramento disulla fascia per garantire maggiore copertura. Tuttavia, la prestazione solida offerta dalla, dove ha tenuto testa a una squadra intensa e organizzata come quella di Italiano, ha cambiato le carte in tavola. L’equilibrio mostrato in quel contesto ha convinto Tudor a insistere sullo stesso assetto, mantenendo McKennie in posizione più avanzata, alle spalle diLa scelta, in questo caso, premia la continuità e valorizza le poche certezze emerse in un momento ancora complicato della stagione. Ne beneficia Alberto Costa, promosso a sorpresa titolare sulla fascia sinistra, con Weah confermato sul versante opposto. Una decisione coraggiosa, che tiene conto del buon impatto del giovane esterno e delle condizioni fisiche ancora precarie di altri interpreti, ma che andrà verificata contro un avversario molto diverso come la Lazio, più posizionale e meno arrembante rispetto ai rossoblù.

Tudor sceglie quindi di non toccare ciò che ha funzionato, pur sapendo che l’avversario all’Olimpico porrà sfide differenti: più attenzione negli uno contro uno, maggiore necessità di gestire i tempi della gara e di non subire il palleggio dei biancocelesti. Ma in un momento in cui l’organico impone rotazioni minime, anche la continuità può diventare un valore.