Il, in una partita intensa, riesce a strappare un punto a unimpreciso. I rossoblù pareggiano per 0-0 allo Stirpe, portandosi a 58 punti, ma non superando la Juventus, ferma a quota 59. Questa sera per i bianconeri, quindi, c'è l'opportunità di allungare ulteriormente il distacco sulla squadra di Thiago Motta, facendo così circolare sempre più voci riguardo alla possibile nomina dello stesso Motta come nuovo allenatore della Juventus.La partita tra Juventus e la Fiorentina offre infatti una potenziale occasione per i bianconeri di incrementare il loro vantaggio sulla squadra di Thiago Motta. L'incontro diventa così ancora più significativo. E la competizione si fa sempre più accesa, mentre entrambe le squadre cercano di raggiungere i propri obiettivi stagionali.