Lacome rinforzo ideale per la difesa della prossima stagione avrebbe individuato il difensore del Bologna Riccardo. Alla corte di Thiago Motta si sta mettendo in mostra attirando su di sé gli occhi di alcune big tra cui anche la Vecchia Signora. Stando a quanto riferisce Eurosport il club emiliano avrebbe fissato il prezzo per avviare la trattativa pari a 25 milioni di euro. La Juventus riflette ma potrebbe essere lui il primo acquisto del mercato estivo.