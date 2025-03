Getty Images

Bologna, Ferguson loda Thiago Motta: le parole

3 ore fa



Il centrocampista del Bologna Ferguson ha concesso un'intervista a Destinazionecalcio. Ha parlato del ex tecnico della Vecchia Signora Thiago Motta. Le sue parole:



FERGUSON- "La scorsa stagione con Thiago Motta è stata fantastica. Ha avuto un ruolo importante nel mio sviluppo qui in Italia. Mi ha dato molta fiducia e sicurezza, e ho imparato molto da lui. Italiano? Ha uno stile diverso. Ogni allenatore ha stili e idee diverse. Con Motta giocavamo un calcio un po’ più strategico. Con Italiano è più intenso. Attacchiamo molto di più, il che significa che dobbiamo difendere molti più contropiedi, ma è il modo in cui vuole giocare e si adatta ai ragazzi. Tutti ci credono, come si può vedere dai risultati, e le cose stanno andando davvero bene. La Champions League? Voglio giocare costantemente al più alto livello. Voglio giocare in Europa ogni anno".