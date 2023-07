Claudio, amministratore delegato del Bologna, ha parlato di mercato e commentato il possibile arrivo dell'ex Juve Bernardeschi in città: "? Attraverso il suo agente ha aperto alla volontà di tornare in Italia: dovesse trovare le condizioni per uscire in prestito noi saremmo molto contenti di averlo"."Il desiderio comune di tutti gli allenatori è avere la rosa completa e sappiamo che la squadra necessita di qualche innesto, ma dobbiamo capire la compatibilità del mercato. Il mercato è molto complesso, il sistema calcio è uscito dalla pandemia in situazione finanziaria difficile e tutti prima vendono e poi comprano. Noi abbiamo riscattato Posch e Moro, prelevato Beukema ed El Azzouzi e siamo a oltre 18 milioni investiti. Ci sono interessamenti per molti nostri giocatori, Nico Dominguez e Orsolini hanno il contratto in scadenza tra un anno e noi pensiamo sia necessario rinnovare. Abbiamo più facilità a parlare con l'agente di Riccardo rispetto a quello di Nico, ma restiamo aperti ai rinnovi con entrambi".