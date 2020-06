Una delle partite più sentite e no, il pubblico di Bologna non ci sarà. Riparte la Serie A dei rossoblù e lo fa proprio dalla Juventus: come racconta Gazzetta, alla fine della rifinitura di ieri al Dall'Ara, il tifo bolognese ha voluto comunque fare la propria parte. Come? Sotto la Curva ha creato lo slogan con dedica per i propri tifosi: 'We are one'. Intanto, la squadra di Mihajlovic si allenerà nel tardo pomeriggio a Casteldebole: il tecnico serbo non avrà Bani, Schouten, Santander e Skov Olsen. Ultimi dubbi da sciogliere: Poli e Palacio prenderanno il posto di Dominguez e Barrow.