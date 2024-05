Thiago Motta-Juve: le parole di Di Vaio

Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio è tornato a parlare del futuro di Thiago Motta ai microfoni di Tutti Convocati ( QUI LE DICHIARAZIONI RILASCIATE IERI A RADIO SERIE A )."Noi faremo di tutto per trattenere il Mister Motta, come tutti sanno. La nostra volontà è ben chiara, aspettiamo di sederci al tavolo con lui", le sue dichiarazioni. "Ci sono argomenti importanti da mettere su piatto per continuare con il Bologna, ma rispetteremo la sua volontà. La prima cosa che mi sento di dire, a prescindere da tutto, è ringraziare Motta per quello che ha fatto per il Bologna, per la sua serietà, per il suo gruppo di lavoro: è anche migliorato, ha cambiato il suo modo di giocare".