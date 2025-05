Bologna, Di Vaio: 'I miei gol alla Juve? Chissà se lo ricordano. A Italiano consiglio questo...'

Getty Images

Marco, a DAZN, parla così di Bologna-Juve."Tanti di loro iniziavano a giocare, neanche se lo ricordano. Ho visto la squadra preparata, pronta, sanno quanto è importante stasera. Corrono tutte. Per arrivare in Europa serve un finale ancora più importante"."Italiano scelta giusta? E' arrivata tramite la Champions. In Italia facevamo un po' fatica col nuovo modo di giocare, in Europa facevamo meglio e ci dava la sensazione che ci volesse più tempo per prendere le misure, abituandoci a fare un certo tipo di partita, con più coraggio. La Champions ci ha dato questa forza. A Liverpool abbiamo perso ma una grande gara, li siamo andati a prendere alti, abbiamo visto e abbiamo creato nonostante la loro forza. Lì ne abbiamo trovata tanta".

"Per Italiano? Difficile. Gli consiglierei di restare qua. Abbiamo iniziato a costruire, siamo felici anche della persona che è. Vincenzo è un uomo del sud, di valori, ci auguriamo di poter andare avanti insieme. C'è ancora tanto da fare e vorremmo farlo con lui"."Ampi margini di miglioramento. Ci aspettiamo una crescita nel finale e l'anno prossimo. Anche per adattamento e crescita, conoscenza del campionato, come visto in questa seconda parte. Sapevamo delle possibili difficoltà, l'abbiamo seguito in Francia, era d'area di rigore, doveva migliorare fuori d'area, ed essere più coinvolto e deciso nel proteggere palla e far salire la squadra. Santiago ha caratteristiche naturali, ma quando Dallinga ha trovato continuità ha fatto bene, arriveranno i gol, ci aspettiamo ancora crescita importante".