Bologna, Di Vaio concorda con Fenucci: 'Meglio la Coppa Italia del quarto posto'

Le parole di Di Vaio su quarto posto e Coppa Italia

Anche il direttore sportivo, dopo l'ad Claudio Fenucci, ne è convinto: per ilsarebbe meglio vincere la Coppa Italia - che si giocherà in finale con il Milan - anziché raggiungere il quarto posto in campionato, che vale un piazzamento in Champions League.Il dirigente ne ha parlato ai microfoni de La Repubblica, a pochi giorni dallo scontro diretto con laallo stadio Dall'Ara che può avere un peso enorme proprio in ottica Champions: ". Tutte e due poi sarebbe il massimo", le parole del ds. "Ci abbiamo messo tanto, ma la volontà ora è quella di essere sempre competitivi e restare a questo livello. Giocare le finali è bello, vincerle è indescrivibile. È una grande fortuna essere questo punto ora, a luglio ci avremmo fatto la firma, e anche avere davanti solo partite decisive, perché aiuta a dare il massimo. Abbiamo già dimostrato di poter fare risultato contro le grandi".

Su Italiano e Thiago Motta

E sugli ultimi allenatori del Bologna: "Sinisa (Mihajlovic, ndr) non aveva accettato un esonero che ormai a noi sembrava inevitabile.. Thiago ha un carattere ermetico e noi abbiamo fatto più di un passo indietro per farlo lavorare tranquillo e portare a casa il risultato. I rapporti non erano super, ma un equilibrio l’avevamo trovato. Non è andato via a causa delle cattive relazioni".