Bologna, Di Vaio: 'Con Thiago Motta non ottimi rapporti, abbiamo fatto più di un passo indietro'

Le parole di Di Vaio verso Bologna-Juventus

, dirigente del, ha parlato ai microfoni de La Repubblica in vista dello scontro diretto di domenica con la Juventus . Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni."Thiago ha un carattere ermetico e noi abbiamo fatto più di un passo indietro per farlo lavorare tranquillo e portare a casa il risultato. I rapporti non erano super, ma un equilibrio l'avevamo trovato. Non è andato via a causa delle cattive relazioni"."Ci abbiamo messo tanto, ma la volontà ora è quella di essere sempre competitivi e restare a questo livello. Giocare le finali è bello, vincerle è indescrivibile. È una grande fortuna essere questo punto ora, a luglio ci avremmo fatto la firma, e anche avere davanti solo partite decisive, perché aiuta a dare il massimo. Abbiamo già dimostrato di poter fare risultato contro le grandi".

- "Udine non è un allarme, eravamo preparati. Dopo le emozioni di coppa, abbiamo sempre un po' pagato. Le grandi sono più abituate, noi meno ma già nella ripresa la squadra ha reagito. È stato un buon punto".