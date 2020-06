Marco Di Vaio, responsabile dello scouting del Bologna, prima squadra che la Juve affronterà in campionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dal ritorno in campo: "I ragazzi sono sereni, hanno voglia di giocare e non sono particolarmente preoccupati, tranne che per il caldo e ad esempio per il fatto di dover scendere in campo ogni tre giorni. Ma dopo tanto tempo fermi vedo nei giocatori e nel tecnico la voglia di ricominciare e di rimettersi in gioco. Sarà un luglio entusiasmante. Dal 4 maggio ci alleniamo a livello individuale, piano piano ci siamo avvicinati alla normalità e da tre settimane lavoriamo in modo intenso. Ci stiamo avvicinando ad un nuovo inizio, un nuovo torneo. Ci sarà grande emozione soprattutto la prossima settimana, ritornare in campo sarà emozionante, peraltro la prima partita la giocheremo contro la Juventus”.