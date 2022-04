di CC, inviato

Emiliano De Leo, vice allenatore del Bologna, parla così in conferenza stampa.



EMOZIONI - "Sarebbe stata una vittoria meritata? Sì, l'abbiamo condotta bene, fatta eccezione per il finale di gara, particolarmente convulso. L'abbiamo gestita bene, con coraggio e qualità. Riuscivamo a gestire bene, venivamo a giocare sulla pressione non forte della Juve. E' il momento della delusione, dell'amarezza. Razionalmente poi la riguarderemo e realizzeremo un'ottima prestazione. Poteva diventare un'impresa, ma lo è, una piccola impresa. Con una squadra così forte non ci siamo disuniti, siamo felici".



SIGNIFICATO - "C'è questa consapevolezza, l'avevamo dimostrato. Abbiamo perso uomini, problemi col Covid, non abbiamo avuto continuità negli allenamenti. Ora abbiamo il gruppo al completo e manteniamo intensità tecnica importante. Riusciamo a gestire il piano gara, meglio, e possiamo contare sugli innesti a gara in corso. Ci dà conferma della bontà di quanto fatto nella prima metà della stagione".



MEDEL - "Aumenta il rammarico? Premesso che poi facciamo autocritica per migliorarci, lì dobbiamo avere i nervi più saldi. In una fase di adrenalina così forte, il Var, l'espulsione di Soumaoro, Gary ha giurato di non aver offeso l'arbitro se non di aver avuto una reazione forte, ma dal punto di vista gestuale... non ci sono state parole fuori posto. Si poteva soprassedere, poteva smorzare quel momento di tensione. Cercheremo di migliorare da quel punto di vista".



LA SCENA DI MEDEL - "Nel contenuto non saprei dirvi, devo confrontarmi meglio. Non ha mancato di rispetto all'arbitro, dispiace".



CAMBI - "Arnautovic? E' uscito perché aveva un problema alla schiena, ce l'ha chiesto. Finché è riuscito a rimanere... il problema è storico e viene gestito, non è motivo d'allarme".



KASIUS - "Con 2 uomini in meno andava fatta una scelta, si è scusato con lui, avevamo bisogno di un assetto nel finale con i 3 centrocampisti. Fa parte delle dinamiche".