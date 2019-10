Si riparte, anche a Bologna. I felsinei si ritrovano dopo la grande scorpacciata d'emozioni per la festa dei 110 anni di storia del club: presenti tutti i big di oltre un secolo di calcio, da Roby Baggio a Beppe Signori. Non c'era Sinisa Mihajlovic: l'allenatore ha preferito restare a casa, essendo stato dimesso solo ieri dall'ospedale. Vuole allenare contro la Juve, Sinisa, e vedremo in settimana quali saranno gli aggiornamenti. Passando al campo, oggi si è svolta una seduta atletica insieme ad alcune esercitazioni tecniche con l'aggiunta di alcuni ragazzi della Primavera di Troise. Intanto, Dijks, infortunatosi al costato contro la Roma, ha ricominciato ad allenarsi con i compagni.