Quanto starà fermo Erlic

Tegola per il, a due giorni dalla finale di Coppa Italia contro il Milan e nel momento clou della stagione, con sole due partite da giocare per chiudere il campionato e ottenere di conseguenza tutti i verdetti del caso. Vincenzo Italiano non potrà infatti contare su, il quale nelle ultime ore ha svolto alcuni accertamenti che hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo della gamba destra, con tempi di recupero stimati in circa tre settimane, come comunicato ufficialmente dalla società emiliana.Il centrale croato era stato costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo della sfida di campionato giocata venerdì scorso proprio contro i rossoneri a San Siro, a causa di un fastidio al polpaccio destro. Un’assenza pesante per Italiano, che perde così un elemento chiave del reparto difensivo proprio a ridosso delle partite che stabiliranno la classifica definitiva di Serie A e dunque anche i piazzamenti Champions

Il Bologna pronto alla finale di Coppa Italia

Nel frattempo, il Bologna continua la preparazione in vista del grande appuntamento dell’Olimpico. Questa mattina, a Casteldebole, i rossoblù hanno svolto un allenamento incentrato su aspetti tecnico-tattici, lavorando sugli ultimi accorgimenti prima della sfida di mercoledì. Il trasferimento a Roma è previsto per il pomeriggio. Tutti gli altri componenti della rosa saranno regolarmente disponibili e convocati per la finale.