Il mercato è finito ma la Juventus continuerà a monitorare i suoi obiettivi: da Tonali a Chiesa, occhi puntati sui campioni del futuro per anticipare la (grande) concorrenza di club italiani ed esteri. Oggiha giocato nella sconfitta del Brescia contro il Bologna nell'anticipo della 22a giornata. Non benissimo a dire la verità, ecco la pagella di Calciomercato.com: "5,5 - In partite come questa il talento non basta. Il Bologna fa densità in mezzo con tanti uomini e lui fatica a chiudere gli spazi".