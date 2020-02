Il mercato non finisce mai per la Juventus, che anche con la sessione chiusa lavora per il futuro. Tra i giocatori tenuti sott'occhio c'èdel Bologna, per il quale la Juventus ha ancora un diritto di recompra ( QUI i dettagli). Oggi Orsolini è stato decisivo segnando il gol del momentaneo 1-1 nella vittoria contro il Brescia nell'anticipo della 22a giornata. Ecco la pagella di Calciomercato.com: "7 - Sbaglia le cose più semplici ma poi fa grandi gol, vedi oggi. Ottimo approccio al match e gara da protagonista".