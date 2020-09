Gianluca Frabotta è stata la sorpresa di Pirlo alla sua prima panchina in carriera. 3-0 alla Samp e la novità del terzino sinistro classe '99 in mezzo al campo. Frabotta è arrivato alla Juve l'estate scorsa dal Bologna nell'ambito dell'operazione Orsolini: "Andò alla Juve partendo dall'Under 23 e mi ha fatto molto piacere vederlo titolare in prima squadra - ha commentato Riccardo Bigon ai microfoni di Sky Sport - Molti giovani del nostro vivaio finiscono per fare bene, è un piacere e andremo avanti per questa strada".