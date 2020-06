Riccardo Orsolini è una delle sorprese della stagione. L'esterno del Bologna potrebbe tornare alla Juve, che continua a seguirlo con attenzione. Riccardo Bigon, ds dei felsinei, ha parlato del giocatore e di un suo possibile ritorno a Torino in un intervento a Radio Anch'Io Sport: "Orsolini? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, siamo talmente assestati che non abbiamo la necessità di svendere. Poi si sa che il mercato ha i suoi momenti e non si può mai dire cosa accadrà".