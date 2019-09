Il ds del Bologna Riccardo Bigon ha parlato della sfida tra Juventus e Napoli in questi ultimi anni: "Gli azzurri sono anni che sono pronti a vincere, ma il problema sono i bianconeri. Nelle ultime stagioni il Napoli non ha vinto lo scudetto per meriti della Juventus, non per demeriti loro". Sulla visita della squadra all'allenatore in ospedale dopo la vittoria della settimana scorsa: "Un gruppo di amici che ne va a trovare uno che non sta bene, una situazione molto naturale. Abbiamo voluto condividere la felicità per il successo contro il Brescia con il nostro allenatore".