Vittoria di "corto muso" per l'Atalanta. La squadra di Gasperini ha avuto la meglio sul Bologna per 1 a 0, andando a segno solo all'82' con Cissè, all'esordio in Serie A. Con il successo ottenuto allo stadio Dall'Ara, i nerazzurri tornano al quinto posto a quota 51 (stessi punti della Roma protagonista di un secco 3 a 0 ai danni della Lazio), con una partita ancora da recuperare. Al momento, sono 8 le lunghezze che separano la squadra orobica dalla Juve, uscita vittoriosa nel pomeriggio dal match contro la Salernitana.