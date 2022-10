Come racconta Tuttosport,con la Juve si aggrappa in primis a Marko, suo compagno nell’Inter del Triplete, quando l’austriaco era ancora un cavallo di razza difficile da domare, nonché l'Mvp di settembre per l’Associazione Calciatori grazie al ruolo di capocannoniere della serie A. Thiago Motta cerca il primo grande risultato alla guida del Bologna nella trasferta dello Stadium, e parte dai punti fermi: il centravanti è, ovviamente, in cima alla lista. Ma accanto ad Arnautovic, le certezze sembrano ancora poche all'interno di una squadra in fase embrionale. Una fase descritta nella conferenza stampa dal tecnico italo-brasiliano, anticipata di un giorno.