Bologna, allenamento verso la Juve: in due a parte, su cosa ha lavorato Italiano

Su cosa ha lavorato oggi Italiano

Laè tornata al lavoro alla Continassa nella mattinata di oggi, giovedì 1° maggio, per preparare la delicata sfida di domenica sul campo del, valida per la 35^ giornata di Serie A e fondamentale in ottica quarto posto. Ha fatto lo stesso la squadra rossoblù di Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio contro l'Udinese e attualmente a -1 in classifica dalla Vecchia Signora, ma anche attesa dalla finale di Coppa Italia contro il Milan in programma venerdì prossimo."Proseguono gli allenamenti della squadra in preparazione a Bologna-Juventus", si legge sul sito del club emiliano, dopo la seduta odierna. "I rossoblù hanno svolto attivazione atletica e una seduta tecnico-tattica. Allenamento differenziato per, terapie per Estanis Pedrola". Mentre Igor Tudor non potrà contare con tutta probabilità su Teun Koopmeiners e Federico Gatti , con Dusan Vlahovic a sua volta in dubbio, anche Italiano rischia dunque di non avere a disposizione alcuni giocatori chiave per il match di domenica: le condizioni di Holm, Ndoye e Pedrola saranno comunque valutate con attenzione nei prossimi giorni, così come quelle dei bianconeri alle prese con acciacchi di varia natura.