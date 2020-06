Sinisa Mihajlovic perde un'altra pedina in vista della partita contro la Juventus: dopo Skov Olsen, si ferma anche Federico Santander. Stiramento al bicipite femorale destro e stop di almeno 3 settimane per El Ropero. Contro i bianconeri saranno out per squalifica anche Bani e Schouten: 4 assenze pesanti in vista della gara di domani sera, la prima in Serie A per entrambe le squadre.