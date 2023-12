La Roma vince in rimonta contro il Sassuolo ma a far discutere, in particolare tra i tifosi della Juve, è l'espulsione di Boloca per un brutto intervento con il piede a martello su Leandro Paredes. L'arbitro, Marcenaro, aveva inizialmente estratto il giallo prima di essere richiamato dal Var ed espellere il giocatore del Sassuolo. Una decisione alla fine corretta ma diversa da quella presa per Domenico Berardi nella sfida contro la Juve. In quel caso, il capitano neroverde entrò in maniera dura su Bremer ma fu solamente ammonito. Due episodi molto simili con decisioni però differenti. Se è stato giusto espellere Boloca in questo caso, lo stesso doveva essere fatto in Sassuolo-Juve.IN GALLERY LE REAZIONI DEI TIFOSI BIANCONERI CHE HANNO SUBITO NOTATO LA DIFFERENZA DI COME SONO STATI PUNITI I DUE INTERVENTI