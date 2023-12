Nel corso del secondo tempo di Sassuolo-Roma, Boloca è stato espulso per un duro intervento su Paredes. L'arbitro è stato richiamato dal Var e ha cambiato il cartellino. Un episodio molto simile a quello che aveva visti coinvolti Berardi e Bremer in Sassuolo-Juve. Anche in quel caso, brutto fallo del giocatore neroverde che però fu punito solo con un ammonizione. Decisioni diverse che fanno discutere.