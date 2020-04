Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile, ha comunicato come ogni giorno il bollettino relativo alla pandemia coronavirus: "Ad oggi il totale delle persone positive è 103.616, con un incremento di 1.363 pazienti. Cala la pressione ospedaliera: i pazienti in terapia intensiva sono 3.260, 83 in meno rispetto a ieri. Purtroppo registriamo 566 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è di 35.425 con un incremento di 1.224 unità". Il direttore del reparto malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, ha parlato della possibile ripresa del campionato: "Non mi sembra che il comitato tecnico-scientifico si sia espresso ancora in maniera definitiva. Di certo uno sport che prevede contatti apre a rischi di trasmissione. Se dovessi dare un parere tecnico, ora non sarebbe favorevole".